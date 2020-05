Apple kehitti omat QR-koodit – Löytyvät tulevasta sovelluksesta

on tänä keväänä joutunut kehittämään tulevaa-käyttöjärjstelmää etätyön voimin, mikä on ehkä samalla tarjonnut mahdollisuuden vuotaa ohjelmistoon liittyviä koodeja julkisuuteen. Nyt on esimerkiksi paljastunut uusi Gobi-sovellus Koodinimellä-kehitettävä ohjelmisto on ilmeisesti käytännössä QR-koodilukija, jonka avulla voidaan toteuttaa erilaisia AR-efektejä. Sovelluksen mukana Apple lanseeraa omat värikkäät QR-koodit, joilla voidaan luoda linkityksiä digitaalisiin sisältöihin reaalimaailmassa. Ohjelmasta raportoi ensimmäisenä TechCrunchin entinen toimittaja Josh Constine.Ohjelma tullaan lanseeraamaan ilmeisesti yhteistyössä Starbucksin kanssa. Ohjelman koodista nimittäin löytyy Starbucksille räätälöity QR-koodi, joka ohjaa käyttäjän rekisteröitymään kahvilaketjun kanta-asiakkaaksi.Constine havaitsi hänelle vuodetusta aineistosta myös Find My -sovelluksen äänitiedostoja, jotka ilmeisesti viestivät kuinka lähellä käyttäjä on etsimäänsä laitetta.