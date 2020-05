Ensi vuoden Androideihin tulee kunnolla jytkyä – Arm esitteli uudet piirit

Mobiilipiirien suoritinarkkitehtuuria kehittävä Arm on esitellyt uuden Cortex-A78-ytimen, johon perustuvia järjestelmäpiirejä tullaan todennäköisesti näkemään ensi vuoden Android-lippulaivoissa. Arm on ollut viime aikoina hyvässä vedossa, joten odotukset Cortex-A78:aa kohtaan ovat korkealla.



Cortex-A78 on kehittäjänsä mukaan noin 20 prosenttia suorituskykyisempi kuin esimerkiksi Qualcommin Snapdragon 865:stä löytyvä Cortex-A77-ydin. Uusi ydin perustuu monilta osin edeltäjiinsä, kuten Cortex-A77:ään, mutta Armin mukaan sitä on optimoitu jokaisella osa-alueella. Cortex-A78 ydin on suunniteltu 5 nanometrin tuotantoprosesseja ajatellen.



Geneeristen suoritinytimien kehittämisen lisäksi Arm aikoo jatkossa panostaa kustomoitaviin ratkaisuihin, joissa asiakkaat voivat räätälöidä omiin tarpeisiinsa sopivia versioita perusratkaisuista. Käytännössä tämä näkyy nyt esimerkiksi Cortex-X1-ytimen julkaisuna: se on pohjimmiltaan Cortex-A78, mutta se on optimoitu tarjoamaan mahdollisimman suurta suorituskykyä energia- tai pinta-alatehokkuudesta välittämättä. X1 tarjoaa parhaimmillaan 30 prosenttia enemmän laskentatehoa kuin vastaava A-sarjan piiri.





Arm lisäsi myös grafiikkapiirimallistoonsa Mali-G78-grafiikkaprosessorin, joka tuo mukanaan 25 prosenttia lisää potkua grafiikoiden laskemiseen. Samanlaisen parannuksen Arm on saavuttanut Ethos-N78-tekoälylaskentapiirin kanssa edeltäneeseen N77:ään verrattuna.



