OnePlus julkaisi OnePlus 5 ja 5T -puhelimille ison OxygenOS 10 -päivityksen

OnePlus tunnetaan erityisesti laadukkaista ja kohtuuhintaisista älypuhelimista, mutta samalla yhtiö on profiloitunut ohjelmistopäivitysten rintamalla tuomalla älypuhelimiinsa päivityksiä takuuvarmasti ja pitkälle laitteen elinkaareen.Nyt OnePlus on julkaissut jo 2017 julkaistuille älypuhelinmalleilleen uuden päivityksen, joka tuo pertustuu Android 10 -käyttöjärjestelmään ja tuo mukanaan sen sisältämät uudistukset muiden ohessa. OxygenOS 10.0.0 -päivitys on lähtenyt jakeluun ja pitäisi saapua automaattisesti puhelimiin tulevien päivien aikana.Android 10 -päivityksen, joka sisältää mm. eleohjauksen, livetekstitykset ja käyttöjärjestelmän laajuisen tumman teeman, lisäksi OnePlussan omiin uudistuksiin lukeutuvat uusittu esimerkiksi Game Space -ominaisuus ja viestien esto avainsanoilla. Lisäksi tulossa on hieman myöhemmin parannuksi kameran elektroniseen kuvanvakautukseen.Lisätietoja päivityksestä löytyy OnePlussan viralliselta foorumilta