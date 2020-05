OnePlus paljasti: Tulossa on jälleen edullisia puhelimia

OnePlus nousi kansan tietoisuuteen vuonna 2014 aggressiivisella mainoskampanjalla, jossa se puhui lippulaivantappajasta, jonka hinta on vain murto-osa huippuvalmistajien laitteesta. OnePlus One (kuvassa) oli menestys, mutta yhtiön nykyvolyymiin mitattuna kyse oli marginaalituotteesta.Sittemmin OnePlussan laitteiden hinta on kohonnut puolivuosittain tasaisesti ja nykyisin huippulaitteesta joutuu maksamaan liki tuhat euroa. Tämä ei monien mielissä muistuta enää OnePlussan alkuperäistä sanomaa, ja yhtiössäkin se tiedostetaan.Huhut ovat jo pitkään kertoneet OnePlussan kehittelevän edullisempaa laitetta perinteisesti numeroitujen huippulaitteiden oheen. Nyt yhtiön toimitusjohtaja Pete Lau on Fast Companyn haastattelussa vahvistanut, että tällainen laite on myös työn alla.Huhut kertovat laitteen olevan nimeltään OnePlus Z, joka olisi eräänlainen seuraaja jo 2015 julkaistulle ainoalle OnePlus-puhelimelle, jonka ei pohjaa mallinumeroon – joskin OnePlus X voidaan käsittää myös kymppinä.Lau ei kerro juurikaan laitteesta, mutta paljastaa, että se on osa laajempaa strategiaa, jossa brändiä kasvatetaan joka suuntaan. Ekosysteemin rakentaminen on tärkeää ja se vaatii monenlaisia tuotteita.Ensiksi laite tulee myyntiin Aasiassa ja erityisesti OnePlussan suosikkimaa Intiassa. Sitä voi odottaa julkaistavaksi myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa myöhemmin tänä vuonna.