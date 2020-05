Pokemon Go päivittyy – Visuaalisempi AR-kamera testauksessa

Huippusuosittuun Pokemon Go -peliin on tulossa uusi visuaalisia efektejä, kun peliä kehittäväon laittamassa niin sanotun Reality Blend -toiminnallisuuden käyttöön. Ominaisuus liittyy pelin AR-kameraan ja se parantaa sitä kohteen tunnistuksen avulla.Käytännössä mitä Reality Blend mahdollistaa on se, että virtuaaliset Pokemon-hahmot voivat piiloutua esimerkiksi kameralla näkyvien todellisen maailman puiden taakse. Nyt hahmot ovat kirmanneet kameran etualalla, eivätkä ole sen kummemmin reagoineet ympäristöön. Reality Blendin voimin Pokemonin AR-kameraan saadaan lisättyä todellisuusvaikutelmaa.Esimerkkivideo Reality Blendin toiminnasta löytyy täältä Ominaisuuden testaus alkaa rajoitetulla määrällä Samsung Galaxy S9:n, Samsung Galaxy S10:n, Google Pixel 3:n Google Pixel 4:n omistajilla. Testausta laajennetaan ajan kanssa