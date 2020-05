OnePlus ja Fortnite yhteistyöhön: Uusi minipeleillä varustettu kartta

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja OnePlus ja peliyhtiö Epic Games ovat lyöneet hynttyyt yhteen Fortniten tiimoilta. Yhtiöt ovat luoneet uuden kartan, jossa pelaajat pääsevät kokeilemaan taitojaan.



Kyseessä on nk. luovan pelimoodin (Creative Mode) uusi saari, jota kutsutaan nimellä 90. Saari koostuu kaikkiaan viidestä erillisestä minipelistä, jotka kestävät noin 90 sekuntia pelata läpi.



Pelien teemat on valittu OnePlussan toimesta ja ne keskittyvät nopeuteen ja sulavuuteen, kuten yhtiön älypuhelimetkin. Color Dash -pelissä pelaajat pyrkivät värittämään mahdollisimmat nopeasti samalla ja Skydive Shootoutissa testataan pelaajan liitokykyjä toisia vastaan.



OnePlus on työskennellyt Fortniten kanssa jo aiemmin ja kertoikin hiljattain, että sen uudet puhelimet pystyvät pelaamaan peliä peräti 90 fps:n nopeudella.



OnePlus 8 -sarjan puhelimet ovatkin ensimmäiset ja ainoat, joissa pelin sulavuus on tällä tasolla.



Uusi saari saapuu peliin huomenna.



