iPhone 12 tuotanto käynnistyy pian – Julkaisu viivästynee normaalista

Koronapandemia on tuulettanut koko maailman taloutta, minkä vuoksi vankkumattomatkin perinteet ovat rikkoutuneet tänä vuonna. Esimerkiksi uutta iPhonea ei todennäköisesti nähdä syyskuun alussa, vaan sen julkaisu venynee väkisin lokakuulle.Taiwanilaisen Digitimesin tietojen mukaan Apple käynnistäisi uusien iPhone-mallien tuotannon normaalia myöhemmin. Aikaisempina vuosina on totuttu, että uuden malliston tuotanto käynnistyy joko toukokuussa tai kesäkuun alussa, mutta tänä vuonna rattaat lähtevät pyörimään ilmeisesti vasta heinä-elokuussa. Uusien puhelimien julkaisu on siis odotettavissa viivästymistä, mutta puhelimien saatavuudessakin voi olla ongelmia syksyllä.Apple saattaa aloittaa tuotannon varovaisesti, sillä kuluttajien käyttäytymistä on nykyisessä tilanteessa hankala ennustaa. Kohonnut työttömyys eri puolilla maailmaa voi tehdä sen, että puhelimien päivityksiä lykätään. Kiinassa tuotanto todennäköisesti kykenee jo vastaamaan normaaliin kysyntään.