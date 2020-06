Ultra-malli saapuu sittenkin myös Galaxy Notesta

Huhut ovat viimeaikoina kertoneet, että Galaxy S20 -malliston Ultra-huippuversio jäisi kenties ainoaksi Ultra-malliksi tänä vuonna. Tähän viittasi myös kiinalaisvuoto , jossa Galaxy Note20+ -mallin kerrottiin sisältävän periskooppikameran.Nyt Bluetooth Special Interest Group, joka vastaanottaa Bluetooth-sertifikaatteja hakevia laitteita, on paljastanut, että Note-mallistosta on työn alla myös Ultra-versio.Sertifikaatin on saanut kolme uutta Galaxy Note -mallia, joista yksi on Galaxy Note20 Ultra. Asian hieman monimutkaiseksi tekee se, että mallinimeksi on merkitty SM-N986U, joka aiemmin väitettiin olevan Galaxy S20+.Niinpä epäselvää onkin tässä vaiheessa, että onko huhuttu 50x periskooppi-zoomilla varustettu laite Galaxy Note20+ ja tulossa on esimerkiksi Galaxy S20 Ultrasta tutulla 100x zoomilla varustettu Galaxy Note20 Ultra. Toisena vaihtoehtona on, että kiinalaisvuodossa mainittu 50x zoomilla varustettu Note20+ onkin itseasiassa Note20 Ultra ja Note20+ ei sisällä lainkaan periskooppikameraa.Valitettavasti tässä sertifioinnista ei juuri paljastu lisätietoja laitteiden tekniikasta, joten joudumme odottamaan julkaisua tai uusia vuotoja.Galaxy Note20 -laitteet esitellään näillä näkymin elokuussa vailla fyysistä tapahtumaa.