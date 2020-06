Vuoto paljastaa tietoja Galaxy Note 20:n periskooppikamerasta

Samsungin tulevan huippupuhelimen, Galaxy Note 20:n, julkaisu lähestyy kovaa vauhtia. Perinteisesti loppukesästä tai alkusyksystä päivittyvä mallisto saa jälleen kohta uuden tulokkaan.Yleensä Galaxy Note -sarjan laitteiden ominaisuuksissa on voinut katsoa taaksepäin saman vuoden Galaxy S -huippumallin julkaisuun, ja niin on tälläkin kertaa. Itseasiassa huhujen mukaan Note 20 – tai ainakin Note 20+ – saa kameraan mallia S20 Ultrasta (kuvassa).Tämä tarkoittaa, että odotettavissa on paitsi kyvykäs peruskamera niin myös kohuttu periskooppikamera. Aiemmista tiedoista poiketen tosin uusi vuoto kertoo, että kyseessä olisi erilainen sensori.Uuden kiinalaisvuodon mukaan Note 20+:n periskooppikamera on välimalli S20:n ja S20 Ultran zoomikameroista. Teknisesti se periskooppikamera, mutta sensori on pienempi (1/3,4" vs 1/2") ja ei niin tarkka. Se tarjoaa 50 kertaisen zoomin, joka jää merkittävästi Ultran huikeasta 100x:stä, mutta on suurempi kuin S20-perusmallien 30x zoom.Varsinaisia kameroita Note 20+:ssa on kolme: 108 megapikselin peruskamera, 12 megapikselin laajakulmakamera sekä 13 megapikselin periskooppikamera. Tämän lisäksi takana on laser-sensori peruskameran avustamiseen.Samsung Unpacked-tapahtuma järjestetään todennäköisesti elokuussa, joskaan fyysistä tapahtumaa ei lienee ole tällä kertaa tiedossa sattuneesta syystä.