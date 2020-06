Android 11:n ensimmäinen beta on julkaistu – Asennettavissa Pixel-puhelimiin

Vuoden alusta lähtien Android 11:tä on voitu ihmetellä ohjelmistokehittäjille tarkoitettuna Developer Preview -raakileena, mutta nyt uusi käyttöjärjestelmä on astunut julkiseen beta-vaiheeseen. Käyttöjärjestelmän pitäisi valmistua syksyllä.Googlen tarkoituksena oli esitellä Android 11 jo viime viikolla, mutta Yhdysvalloissa käynnissä olleet mielenosoitukset George Floydin tapauksen takia siirsivät julkistusta eteenpäin ja samalla tilaisuuden luonne muuttui. Käytännössä Android 11:n takia ei järjestetty tilaisuutta lainkaan, vaan käyttöjärjestelmän beta esiteltiin blogikirjoitusten ja aiheeseen liittyvien muutaman videon voimin.Android 11:tä pääsee tällä hetkellä testaamaan mikäli vain omistaa Googlen Pixel 2 -puhelimen tai tätä uudemman mallin. Lisäksi sinun tulee ilmoittaa kiinnostuksestasi Android Betaan , minkä jälkeen ohjelmiston pitäisi saapua OTA-päivityksenä.Googlen mukaan Android 11:ssä suurimmat muutokset on tehty kolmelle osa-alueelle, jotka ovat teemoiltaanja. Android 11 sisältää esimerkiksi rajapinnan, jonka avulla sovelluskehittäjät voivat toteuttaa Facebookin Messengeristä tuttuja kelluvia kuplapikalinkkejä. Keskusteluita on helppo käydä samaan aikaan kun puhelimella tekee jotkin muuta. Hallinnan osalta on helpotettu puhelimeen kytkeytyvien laitteiden käyttöön. Virtapainiketta painamalla käyttäjän eteen ilmestyy laitekeskus, josta voi tehdä säätöjä esimerkiksi kodin televisioon tai kaiuttimiin.Yksityisyyden saralla Google sitä vastoin on mahdollistanut kertakäyttöiset oikeudet. Sovellukselle ei ole siis pakko antaa kattavia tai käytönaikaisia lupia kameran tai mikrofonin käyttöön, vaan halutessasi voit antaa luvan kertakäyttöisenä niin useiden kuin haluat. Näin varmistut siltä, että sovellus ei kerää tietämättäsi sinusta tietoja.