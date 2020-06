Amazfit Bip S -urheilukello myyntiin Suomessa 89,90 euron hinnalla: kestävä rakenne, jopa 40 päivän akunkesto

Amazfit Bip S hinta

MiOT-ekosysteemiin kuuluva, älykelloja ja aktiivisuusrannekkeita valmistavaon tuonut myyntiin, joka tarjoaa kevyen, vesitiiviin rakenteen, GPS-paikannuksen sekä pitkän akunkeston 89,90 euron suositushinnalla.Amazfit Bip S -kellossa oleva Huamin oma optinen BioTracker PPG -anturi mittaa sykettä tarkasti sekä levossa että liikkeessä. Edelliseen sukupolveen verrattuna anturin mittausalue on kolminkertaistunut, led-valon voimakkuus kasvanut ja sykemittauksen tarkkuus on parantunut 98 prosenttiin.Hyvinvoinnin seurannan parantamiseksi kellossa käytetään Huami-PAI -terveydenseurantajärjestelmä, joka antaa vinkkejä parempaan hyvinvointiin. PAI (Personal Activity Intelligence) on terveyspisteytysjärjestelmä, joka mittaa fyysisen aktiivisuuden vaikutusta sydämeen ja opastaa pidempään, terveellisempään elämään.Mukana on tuki kymmenelle eri liikuntamuodolle, joita ovat muun muassa juoksu, pyöräily, uinti ja jopa jooga. Kelloa voi käyttää myös veden alla ja se tallentaa mielenkiintoisia uintitietoja. Kellossa on myös GPS-paikannus, jonka saa helposti pois päältä akun säästämiseksi.Akunkeston luvataan yltävän jopa 40 päivän käyttöön. Kesto tietenkin riippuu käytöstä, sillä esimerkiksi GPS-seurannan kanssa riittää virtaa 22 tunnin yhtäjaksoiseen käyttöön.Liikuntatoimintojen lisäksi Amazfit Bip S osaa kertoa sääennusteet sekä tuoda näytölle tärkeät ilmoitukset ja viestit Android- ja iOS-älypuhelimista.Kello painaa noin 30 grammaa ja sen polykarbonaattirakenne suojaa kelloa pölyltä, hieltä ja kastumiselta. Kello onkin vesitiivis 50 metrin syvyyteen (5ATM), joten sitä voi pitää yllä vaikkapa uidessa.Kellossa on 1,28 tuuman (176 x 176) transflektiivinen värinäyttö, jonka ansiosta kellotaulu näkyy kirkkaassa päivänvalossa. Päivällä erillistä taustavalaistusta ei tarvita, mutta hämärällä sen voi laittaa päälle.Amazfit Bip S on saatavana heti 89,90 euron kuluttajahintaan.Kellon voi ostaa vaikkapa Xiaomin Mistoresta Carbon Black -värisenä Lue myös: