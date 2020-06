Historiallisia uutisia tulossa – Seuraa Applen WWDC:tä täältä

tämän vuoden-kehittäjätapahtuma käynnistyy tänään kello 20.00 Suomen aikaa poikkeuksellisin menoin. Tavanomainen tämän vuoden WWDC ei ole siksi, että massatapahtuman sijaan esitykset pidetään nyt koronaviruksen takia virtuaalisina.Tämän illan avajaisesitystä voi seurata tänä vuonna Applen verkkosivujen kautta tai vaihtoehtoisesti Applen YouTube-kanavan välityksellä . Avajaisesitys pidetään Apple Parkissa, mutta yleisöä ei ilmeisesti pahemmin ole. Muut WWDC:hen kuuluvat esitykset on videoitu ennakkoon.Applen odotetaan kertovan uutisia iOS 14:ään liittyen, mutta varsinainen iso uutinen saattaa tulla Mac-tietokoneiden puolelta. Apple on nimittäin siirtymässä Intelin suorittimista omiin ARM-prosessoreihin, mikä tarkoittaa ohjelmistokehityksen kannalta varsin suurta arkkitehtuurillista muutosta. Intelin suorittimille koodatut ohjelmat eivät toimi enää tulevissa Maceissa, vaan ohjelmat pitää kirjoittaa uudelleen ARM-arkkitehtuurille sopivaan muotoon. Apple on tehnyt aiemminkin arkkitehtuurimuutoksia, esimerkiksi vuonna 2005 Apple siirtyi PowerPC:stä Inteliin.Apple päivittänee tiedot myös tvOS:n, iPadOS:n ja watchOS:n osalta, mutta suurin huomio kiinnitynee iOS 14:ään ja macOS:ään.