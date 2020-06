Suositussa Duolingo -sovelluksessa voi nyt opetella suomea

Kielten opiskeluun tarkoitettu maksuton-sovellus on täydentänyt valikoimaa suomen kielen kurssilla. Sovellus on erittäin suosittu, sillä käyttäjiä löytyy maailmanlaajuisesti yli 300 miljoonaa. Opiskelu perustuu lyhyisiin kursseihin, joita voi suorittaa omaa tahtia. Ylen mukaan suomen kieli on Duolingon yksi kaikkien aikojen toivotuimpia kieliä. Duolingo näkee suomen kielessä runsaasti potentiaalia ja Duolingon markkinointipäällikkö Colin Watkinsin mukaan Suomessa asuu puoli miljoonaa ihmistä, jotka eivät puhu äidinkielenään suomea tai ruotsia.Yritys luonnollisesti haluaa hyödyntää tätä ja saada ihmisiä oppimaan suomea puhelimelle ladattavan sovelluksen avulla. Ylen mukaan monet Suomessa asuvat ulkomaalaiset ovat innoissaan tästä lisäyksestä ja monet aikovat ottaa Duolingon avuksi suomen opinnoissaan.Duolingo-sovelluksen voi ladata puhelimelle Google Playsta tai App Storesta