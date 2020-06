Iso muutos: Google Kuvat ei enää varmuuskopioi WhatsAppin ja Messengerin kuvia itsestään

WhatsApp

Messenger

Facebook

Twitter

SnapChat

Helo

Instagram

LINE

Viber

Kik

jatkaa suositun kuvapalvelunsavirittelyä. Nyt sovellukseen on tulossa muutos, joka koskettaa lähes kaikkia sovellusta käyttäviä käyttäjiä.Aiemmin Google Kuvat on napannut käyttäjän kuva-arkistoon mukaan sekä kännykällä otetut kuva, että erilaisten sosiaalisten kanavien, kutenjakautta vastaanotetut kuvat. Nyt käytäntö loppuu ja sovellus jättää oletusarvoisesti huomioimatta em. sovelluksissa vastaanotetutMuutos ei ole sinänsä valtaisa, sillä WhatsAppin ja muiden oletuslistalta tipautettujen sovellusten kuvat saa jatkossakin osaksi omaa kuvakokoelmaansa, mutta se vaatii Google Kuvien asetusten muuttamista. Jos käyttäjä haluaa jatkossakin vaikkapa WhatsAppissa vastaanotetut kuvat mukaan osaksi Google Kuvat -kuvavirtaansa, täytyy WhatsApppin hakemisto erikseen lisätä varmuuskopioitavien hakemistojen listalle Google Kuvien Varmuuskopiointi -asetusten kautta.Jatkossa Google Kuvat ei varmuuskopioi automaattisesti kuviaosaksi käyttäjän kuva-arkistoa seuraavista sovelluksista:Tarkoitus on luonnollisesti vähentää käyttäjän kuvavirtaan tulevan "roskan" määrää ja koettaa keskittyä oleellisiin kuviin, kuten käyttäjän itsensä ottamiin kuviin ja videoihin, kuten Google itsekin muutosta perustelee . Kavereiden jakamat meemit ja hassut videot täyttävät helposti kuvavirran, joten muutos on sinänsä fiksu. Ja kuten mainittua, ominaisuuden saa palautettua takaisin käyttöön Google Kuvien asetusten kautta.Google Kuvien avulla voi halutessaan myös vapauttaa valtavan määrän tilaa puhelimen sisäiseltä tallennustilalta, kuten oppaamme neuvoo