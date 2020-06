Iso uudistus: Tältä näyttää uusi Google Kuvat -logo ja -käyttöliittymä

Googlen on työstänyt uutta versiot huippusuositulle kuvasovellukselle ja nyt se on saapunut jo ensimmäisten kuluttajien käsiin. Jopa ikoni saa uutta tyyliä, mutta suurempi uudistus nähdään käyttöliittymässä.Pyöreämpää ulkoasua mukailevan logon lisäksi käyttöliittymä tarjoaa nyt alavalikon, jossa on kolme valitaa: Kuvat, Haku, ja Kirjasto. Lisäksi yläosasto löytyy kohokohtia, jotka on jaettu Uusimpiin kohokohtiin sekä kohokohtiin vuosi sitten, 2 vuotta sitten, jne. Uusimpia lukuunottamatta kohokohdat poistuvat harmaiksi oikealle, kun ne on katsottu.Kohokohdat muistuttavat mm. Instagramin Stories-ominaisuutta, jossa kuvia käydään läpi automaattisesti ja ylälaidasta näkee aikajanan. Kuvia voi hypätä edes- tai taaksepäin koskettamalla vasenta tai oikeaa sivua ja toiston saa pysäytettyä hetkellisestti painamalla keskelle.Kohokohtalinkkien alla puolestaan on kronologinen listaus kuvista tuttuun tapaan. Tätä listaa voi nipistää ja zoomata tarvittaessa, joskin kuvakollaasin zoomaustasoja on vain kolme, jonka lisäksi voi zoomata yksittäiseen kuvaa sisälle.Haku-osio sisältää monia eri ominaisuuksia ja hakuja voi tehdä mm. ihmisten, lemmikkien, paikkojen ja asioiden avulla. Erityisesti karttanäkymä on mielenkiintoinen, sillä sen avulla pääsee tarkastelemaan kuvia helposti eri maailman kolkista. Lisäksi se piirtää lämpökartat kuvien määrän ja tiheyden perusteella.Lisäksi erilaisia luokkia ovat: kuvakaappaukset, selfiet, videot, 360-kuvat ja -videot, PhotoScan ja liikkuvat kuvat. Viimeisenä kategoriana ovat luomukset, jotka ovat Google Kuvien avulla luodut teokset, kuten kollaasit ja animaatiot.Kirjastosta löytyy puolestaan mm. albumit ja laitteella olevat kuvia sisältävät kansiot sekä linkkejä mm. arkistoon, apuohjelmiin ja roskakoriin.Näiden lisäksi sovelluksen yläosasta löytyy jatkuvasti linkki jakamiseen sekä omaan profiiliin.Päivitys on lähtenyt jo jakeluun, mutta se ei vältämättä saavu heti laitteeseesi. Julkaisu on porrastettu ja saapuu oletettavasti tulevien päivien tai viikkojen aikana suurimpaan osaan laitteista. Päivitys on saatavilla sekä Androidille että iOS:lle.