iPhone 12 tulee vielä tänä vuonna – Pahimmat viivästykset selätetty

Kiinassa keväällä riehunut koronavirus osui huonoon saumaan Applen kannalta, sillä virus pysäytti käytännössä koko iPhone-tuotannon kuukaudeksi tai hieman pidemmäksi aikaa. Samalla uusien iPhone-mallien kehitystyö hidastui, kun Applen Yhdysvalloissa asuvat suunnittelijat eivät päässeet Kiinan työmatkoille.Kevään ja kesän aikana Apple on yhteistyökumppaniensa kanssa tehnyt pitkää päivää viivästysten umpeen kuromiseksi. Toistaiseksi tulokset ovat olleet hyviä, sillä iPhone 12:n kehitys oli Nikkein mukaan jopa kolme kuukautta aikataulusta jäljessä, mutta enää viivästys on kuukauden luokkaa. Apple saattaa vielä heinä-elokuun aikana kiriä aikataulua kiinni, joten lopullinen viivästys ei välttämättä ole kuukautta pidempi.Apple ei siis välttämättä esittele uusia iPhoneja syyskuun alussa, vaa todennäköisemmin lehdistötilaisuus osuu tänä vuonna lokakuulle. Pahimmillaan 5G-yhteensopivat iPhonet olisivat olleet valmiita vasta ensi vuoden alussa.Vaikka koronapandemia on pistänyt työntekijöitä kortistoon, uskoo Apple silti kysynnän olevan vakaata. Yhtiö aikoo tilata vuoden lopulle 80 miljoonaa uutta iPhone-mallia. Vanhojen iPhone-mallien tuotantoon on myös hankittu tavanomaista enemmän kapasiteettia, joten Apple kykenee tarvittaessa reagoimaan nopeasti jos kysynnän mix ei vastaa suunnitelmia.