Apple valmistautuu AR-lasien tuotantoon – Testivaihe käynnistyi

Applen on huhuttu jo vuosien ajan kehittävän omia AR-sisältöjen katseluun tarkoitettuja laseja, mutta nyt ne alkavat olla lähellä valmistumista. The Informationin lähteiden mukaan Apple olisi jo siirtymässä laitteen testituotantovaiheeseen The Informationin mukaan AR-laseja varten kehitetyt osittain läpinäkyvät linssit olisivat läpäisseet yhtiön laatuvaatimukset ja näin mahdollistanut projektin etenemisen prototyyppiasteelta niin sanottuun EVT-vaiheeseen (Engineering Validation Test), jossa Apple varmistaa mahdollisuudet valmistaa laitetta ja sen komponentteja isommassa mittakaavassa. Tässä vaiheessa laitteiden muotoilu on jo lyöty lukkoon.Nyt Apple siis selvittää miten hyvin sen lasit soveltuvat massatuotantoon. Vielä voi kulua vuosi tai kaksi ennen kuin lasit päätyvät myytäväksi asti. Aiemmin on huhuttu, että Applen tavoitteena olisi saada lasit kauppoihin vuoden 2022 tienoilla. Tällä välin yhtiö voi kehittää AR-teknologian ohjelmointityökaluja iPhonella ja iPadillä. Lasit tulevat todennäköisesti olemaan joka tapauksessa iPhoneen kytkettäviä lisälaitteita, joten iPhonien vastuulle kuuluu kaikki raskas laskentatyö ja lasit puolestaan tuottavat sensoreillaan tietoa ja esittävät sisältöä käyttäjälleen.