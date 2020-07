Samsung Galaxy A71 sai One UI 2.1 -päivityksen - tuo mukanaan muun muassa Yksi otos -kuvaustilan

on julkaissut suositulle keskihintaluokan Galaxy A71 -puhelimelle uuden One UI 2.1 ohjelmistopäivityksen, joka tuo mukanaan kalliimmista malleista tutun Yksi otos -kuvaustilan. Päivityksen koko on noin 1800 Mt ja samalla se nostaa tietoturvakorjauksen tasoksi 1. kesäkuuta 2020.Päivityksen jakelu on aloitettu Suomessa tänään 14.7.2020. Oman laitteen kohdalla tilanteen voi tarkistaa menemällä Asetukset > Ohjelmistopäivitys > Lataa ja asenna.Päivityksen merkittävimmät lisäykset löytyvät kameraohjelmistosta.Yksi otos -kuvaustilalla voi taltioida yhdellä painalluksella useita erilaisia otoksia ja videoita samasta tilanteesta 3 - 10 sekunnin ajan. Tämän lisäksi ohjelmistoon saapui Yön hyperlapse -tila, joka sopii esimerkiksi yöllä ohikiitävien autojen kuvaamiseen, Suodattimeni -ominaisuus, jolla saa luotua erilaisia suodattimia kuviin sekä parannuksia ja lisäyksiä kameran Ammattilainen -kuvaustilaan.Lisäksi ohjelmistoon lisättiin Quick Share ja Music Share. Quick Share -ominaisuudella voi helposti ja nopeasti jakaa tiedostoja kavereiden kesken.Lisätietoa Galaxy A71 -puhelimesta saa Puhelinvertailun arvostelusta Samat ominaisuudet ja lisäykset saapuvat myös Galaxy A51 -puhelimelle.