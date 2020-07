OnePlus päivittää käyttöliittymää ja tarjoaa enemmän muokattavuutta kotinäkymään

OnePlus on tänään esittelemässä uuden älypuhelimen. Vain muutaman tunnin päästä OnePlus Nord on vihdoin virallistettu. Samaan aikaan Nordin kehitystyön kanssa OnePlus on tietysti työstänyt mm. uusia versioita OxygenOS-käyttöjärjestelmästä.XDA-developers on paljastanut uusitun sovelluskäynnistäjän (app launcher), joka tuodaan todennäköisesti OnePlus puhelimiin pian. OnePlus Launcherin versio 4.6.4 tarjoaa tietojen mukaan ainakin uusitun kotinäkymän ruudukkokustomoinnin.Uuden version myötä käyttäjä voi valita yhä useampia eri versioita sovelluksen esittämiselle aloitusnäytössä. XDA:n kuvakaappausten mukaan kolme ruudukkovaihtoehtoa muuttuu kuudeksi (3x5, 3x6, 4x5, 4x6, 5x5, ja 5x6), mutta ikonit valitaan yhä kolmesta eri kokoluokasta.Uutena toimintoja käyttäjä voi uudessa versiossa lisäksi poistaa sovellusten nimet aloitusnäytöstä, joka luo puhtaamman tunnelman.Kuvakaappaukset löydät täältä