Alle 2GB muistilla varustetut puhelimet eivät enää ole Androideja loppuvuodesta

on linjannut hiljattain nostavansakäyttävien kännyköiden speksivaatimuksia. Käytännössä suurin muutos nähdään siinä, että vuoden 2020 lopulla julkaistavan Android 11 käyttöjärjestelmän myötä alle 2 gigatavun keskusmuistillavarustettuja Androideja ei enää ole olemassakaan.Valmistajat, jotka haluavat tinkiä käyttömuistista edullisimpien laitteidensa osalta voivat tehdä niin jatkossakin, mutta kyseiset mallit eivät enää ole Androideja vaan-laitteita.Android Go on vuonna 2017 esitelty kevennetty versio Androidista, joka on suunnattu erityisesti kehitysmaiden markkinoille ja Android Go-laitteita ei juuri Suomessa ole tullutkaan vastaan kaupan hyllyillä. Tähän voi tulla muutos, jos valmistajat haluavat väen vängällä jatkaa vähäisellä RAM-muistilla varustettujen laitteiden myyntiä myös Euroopassa. Aiheesta uutisoi mm. XDA-Developers Samalla myös erittäin vähäisellä käyttömuistilla varustetuille laitteille tulee uusia vaatimuksia Googlen taholta. Käytännössä alle puolen gigatavun muistilla varustetut Android Go-laitteet eivät saa enää käyttää lainkaan Googlen palveluita, ainakaan ilman ostajan jälkikäteen tekemää kikkailua.Keskusmuistia ei kannata sekoittaa puhelimen tallennustilaan, vaikka molempia tyypillisesti ilmaistaan gigatavuissa. Tallennustila on sitä "muistia". johon ohjelmat asennetaan laitteeseen pysyvästi ja johon tiedostot,kuten vaikkapa valokuvat, tallentuvat. Keskusmuisti eli RAM taas on muistia, jossa käynnissä olevat ohjelmat toimivat.