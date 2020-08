Applen dream teamiin taas muutoksia – Markkinoinnin johtoon uusi nimi

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Steve Jobsin aikoinaan kokoama dream team on tehnyt pitkän uran Appella ja he alkavat olla siinä iässä, että halut siirtyä sivummalle ovat kasvamassa ja mahdollisuuksia uusille lahjakkuuksille on näin aukeamassa. Ensin Applesta irtaantui muotoilupomo Jony Ive ja nyt markkinointijohtaja Phil Schiller on antamassa tilaa muille.



Phil Schiller muistetaan ehkä parhaiten Applen lehdistötilaisuuksista, joissa hänen tehtävänä on ollut käydä läpi uusien tuotteiden teknisiä ominaisuuksia sekä laitteiden tarjoamia toiminnallisuuksia loppukäyttäjille. Schiller on ollut myös vakiokasvo haastatteluissa. PR-toiminnan lisäksi hän on luonnollisesti hoitanut Applen markkinointia ylipäänsä.



Jatkossa Schiller toimii Apple Fellow -tittelillä, jonka puitteissa hän tulee jatkossakin johtamaan App Store -sovelluskauppaa sekä Applen tilaisuuksien järjestämistä. Maailmanlaajuiset markkinointitehtävät ottaa vastuulleen vuorostaan tuotemarkkinoinnista huolehtinut Greg Joswiak.

Puhelinvertailun diilit uutiskirjeenä! Etsimme jatkuvasti hyviä tietotekniikan ja kännyköiden diilejä ympäri nettiä ja uutisoimme niistä sivuillamme. Jos haluat saada tiedon uusista diileistä heti sähköpostiisi, tilaa diilien uutiskirjeemme. Tilaa nyt! Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.