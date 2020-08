Tinderiin platinataso: Viestejä voi lähettää myös ilman matchia, prioriteettitykkäykset

Maailman suosituin seuranhakusovelluson tuonut tarjolle uuden maksullisen tilausluokan.tuo aiempiin maksullisiin tilausmahdollisuuksiin nähden kaksi suurta uudistusta.Tärkein uudistus platinatason käyttäjille on viestin lähettäminen vastaanottajalle jo ennen kuin matchia on syntynyt. Käytännössä tämä toimii siten, että viestin lähettäjä lähettää ns. supertykkäyksen vastaanottajalle ja liittää kyseisen tykkäyksen mukaan henkilökohtaisen viestin. Viestissä voi kertoa miksi tykkää vastaanottajasta ja voi tavallaan perustella sen, miksi vastaanottajan pitäisi tykätä hänestä takaisin, jotta pari muodostuisi Tinderissä.Supertykkäyksiä on kuitenkin tarjolla vain rajoitettu määrä myös platinatason käyttäjille: viisi päivässä. Lisäksi supertykkäyksen yhteyteen kytkettävä viesti voi olla korkeintaan 140 merkin mittainen, eli runoilemaan perusteluissaan ei pääse.Jos viestillä varustetun supertykkäyksen saaja ei tästä huolimatta tykkää viestin lähettäjästä, ei viestejä voi enää samalle vastaanottajalle lähettää. Jos taas vastaanottaja tykkää lähettäjästä, muodostuu Tinderiin aivan tavanomainen uusi match, jossa viestit kulkevat kuten normaalistikin.Tämän lisäksi Tinderin platinataso tuo sen tilaajille käyttöön ns. prioriteettitykkäykset. Eli vastaanottaja näkee ensimmäisenä platinatason käyttäjien tykkäykset ennen muita käyttäjiä.Tinderin platinaominaisuus on tarjolla toistaiseksi vain valikoiduilla markkina-alueilla ja rajatulle yleisölle, joten sitä ei välttämättä voi vielä Suomessa hankkia itselleen. Muilta osin platinatasoon kuuluvat kaikki Tinder Gold ja Tinder Plus -tasojen ominaisuudet, kuten mm. mahdollisuus etsiä seuraa myös muualta kuin kotikaupungistaan ja sen ympäristöstä.Tinderin hinnoittelu on ns. dynaamista, eli se pohjautuu käyttäjän ikään ja sukupuoleen. Käytännössä mitä vanhempi olet, sen kalliimpi tilaus on. Ja miehille tilaus maksaa enemmän kuin naisille.