Huawein puhelimien myynti loppuu? Piiritoimitukset päättyvät pian

Yhdysvallat käynnisti vuosi sitten operaationvastaan, missä yhdysvaltalaisia yhtiöitä kiellettiin tekemästä yhteistyötä kiinalaisen matkapuhelinvalmistajan kanssa. Huawei onnistui väistämään iskut kohtalaisen hyvin ja näkyvin muutos oli lähinnä se, että puhelimissa ei ollut valmiinapalveluita vaan ne piti erikseen asentaa.Tämän vuoden toukokuussa Yhdysvallat tiukensi otettaan kieltämällä yhdysvaltalaista teknologiaa sisältävien piirien toimitukset Huaweille. Tämä päätös alkaa nyt tuntua, sillä Huawein mukaan sen puhelimissa käytettävien Kirin-järjestelmäpiirien tuotanto joudutaan lopettamaan 15. syyskuuta . Piirien valmistus on ulkoistettu ja ilmeisesti tuotannon siirto Yhdysvaltojen ulkopuolelle ei ole onnistunut.Huawein mukaan tänä vuonna saatetaan nähdä Kirin-piirien viimeinen sukupolvi. Yhtiö ennustaa loppuvuoden olevan äärimmäisen vaikea puhelimien myynnin osalta, koska kun puhelimiin ei saada piirejä, ei myöskään voida myydä puhelimia kuluttajille.Yhdysvallat on kohdistanut painetta myös muihin kiinalaisiin teknologiayrityksiin. Viime aikoina eniten julkisuudessa on ollut ByteDancen TikTok-sovelluksen kielto Yhdsyvalloissa sekä Tencentin WeChat-pikaviestisovelluksen kielto.