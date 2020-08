Opas: Lisää widget Androidin kotinäyttöön

1. Pidä sormea pohjassa kotinäyttösi tyhjässä kohdassa

2. Valitse kohta widgetit

3. Valitse minkä sovelluksen widgetin haluat lisätä

4. Aseta widgetti kotinäyttöön



widgetin lisääminen Androidin kotinäyttöön

Mahdolliset ongelmatilanteet

Widgetin koon muuttaminen

Widgetin poistaminen

Androidin widgetit ovat erinomaisia pieniä työkaluja, mutta valitettavan harva niitä kuitenkaan käyttää. Widgettien avulla Androidin kotinäyttöön saa tuotua vaikkapa säätiedot, uusimmat uutisotsikot sekä päivän kalenterimuistutukset.Neuvomme oppaassamme kohta kohdalta sen,. Esimerkissämme lisäämme suosituimmat uutiset kotinäyttöön, käyttäen HIGH.FI Uutisvahti -sovelluksen widgettiä. Sovellus on asennettu puhelimeen ennestään, jonka jälkeen se löytyy myös pienoisohjelmien listalta.Aivan ensimmäiseksi etsi kotinäytöltäsi tyhjä kohta, jossa ei ole sovellusten ikoneita, vaan ainoastaan taustakuvaa näkyvissä ja paina sormellasi tässä kohdassa pitkään paikallaan.Sillä ei ole merkitystä, onko tämä se kotinäytön näkymä, johon widgetin haluat lisätä.Nyt, hieman laitevalmistajasta ja Androidin versiosta riippuen, esiin aukeaa näkymä, jossa voit valita mitä tehdä. Tyypillisesti tässä kohdassa valittavissa ovat ainakin taustakuvan vaihto sekä widgettien asettaminen.ja pääset eteenpäin.Nyt esiin aukeaa pitkä lista sovelluksia, joilla on tarjota widgetti.Valitse haluamasi widgetti ja pidä sitä sormella painettuna pohjassa ja siirrä sitä hieman.Pidä edelleen sormeasi widgetin päällä ja raahaa sitä kotinäytöllä. Viemällä widgetin kotinäytön reunaan, vaihtuu näkymä seuraavaan kotinäyttösi sivuun, jolloin voit valita haluamasi kohdan, johon widgetti tiputetaan.Alla vielä videolla sama prosessi:Tietyt widgetit vaativat enemmän tilaa itselleen kuin toiset, joten tällöisen widgettin voi asettaa ainoastaan kohtaan kotinäytössä, jossa on tarjolla tarpeeksi tilaa. Yleensä tämän ongelman saa ratkaistua siten, että raahaat widgettiä koko ajan oikealle, kunnes Android luo sinulle uuden, täysin tyhjän kotinäkymän, johon widgetin voi tipauttaa.Useat widgetit saa säädettyä haluamansa kokoisiksi. Tämä tapahtuu siten, että painat widgettiä pitkään sormella pohjassa, kunnes sen ympärille syntyy säätökehä.Nyt voit päästää irti widgetisä ja käyttää reunoilla olevia säätimiä muokataksesi widgetin kokoa.Lopuksi, napauta sormellasi minne tahansa näytöllä ja widgetin uusi, valittu koko asettuu.Vastaavasti widgettiä voi siirtää toiseen paikkaan painamalla sormella sen päällä kauan ja tämän jälkeen raahaamalla sen haluttuun paikkaan, pitäen sormen painettuna, kunnes widgetti on haluamassasi paikassa.Widgetin voi poistaa kotinäkymästä painamalla sormella sen päällä kauan. Tämän jälkeen tyypillisesti ruudun ala- tai yläreunaan tulee esiin mahdollisuus tipauttaa widget roskakoriin tai painike, jota napauttamalla widgetin saa poistettua. Käytännöt vaihtelevat hieman laitevalmistajasta ja Androidin versiosta riippuen.