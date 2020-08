Fortnite poistettiin App Storesta ja Google Playstä – Apple haastettiin oikeuteen

Jos yrität etsiä huippusuosittu-peliätai, etsit turhaan. Apple ja Google ovat nimittäin molemmat poistaneet Epic Gamesin kehittämän pelin sovelluskaupoistaan, koska sen tulkittiin rikkovan sovelluskauppojen sopimusehtoja.Applen mukaan Epic Games rikkoo sen asettamia sääntöjä, koska peliyhtiö sisällytti Fortniteen vähän aika sitten oman maksujärjestelmän, jonka tavoitteena on kiertää Applen perimän 30 prosentin osuuden maksujen käsittelystä. Saman syyn takia myös Google keskeytti Fortniten jakelun Android-laitteille Google Playssä. Google Plyn ehtojen mukaan pelikehittäjän on käytettävä Google Play -maksujärjestelmää, mikäli pelin sisällä myydään hyödykkeitä.Android-pelaajat voivat kuitenkin huokaista helpotuksesta, sillä heillä on mahdollisuus asentaa peli puhelimeen tai tablettiin Epic Gamesin oman sovelluskaupan kautta.Pian sen jälkeen kun Apple heitti Fortniten pihalle App Storesta, Epic Games haastoi Applen oikeuteen. Peliyhtiön mukaan Apple toimii vastoin kilpailulainsäädäntöä, koska se ei salli App Storen kanssa kilpailevia sovelluskauppoja. Epic Games ei vaadi vahingonkorvauksia, vaan se haluaa oikeuden ainoastaan tekevän päätöksen asiasta ja mahdollistaa vapaan kilpailun Applen ekosysteemissä.