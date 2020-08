Kaikki palvelut yhdellä tilauksella – Apple yrittää uutta kikkaa tänä syksynä

Apple salaisena haaveena on ollut tuoda tarjolle yksi iso tilauspaketti, jonka hankkimalla asiakas saisi rajoituksettomaan käyttöönsä kaikki Applen mediapalvelut. Sopimusneuvottelut ovat olleet lähinnä tällaisen palvelun luomisen ongelmana, mutta Bloombergin mukaan nyt kaiken pitäisi olla valmista Apple One -tilauksen julkaisuun.Apple One on luonteeltaan käytännössä samanlainen-pakettin kuin Amazonin shoppailuun kehittämä Prime. Tilaaja voi tosin valita haluamansa vaihtoehdon eri tilausluokista. Edullisimmassa vaihtoehdossa on tarjolla vain Apple Music- ja TV+-suoratoistopalveluiden sisällöt, mutta kuukausimaksua korottomalla käyttöönsä saa myös News+-uutispalvelun sekä Arcade-pelipalvelun. Kalleimpaan tilausluokkaan sisältyy lisäksi ylimääräistä iCloud-tallennustilaa.Yhdistelmäpaketin avulla Apple yrittänee lisätä palveluidensa käyttöastetta hyödyntämällä suosituimpien palveluiden volyymiä.Bloombergin jutussa ei mainittu minkä hintaisia tulevat tilausryhmät ovat, mutta ne julkaistaan näillä näkymin lokakuussa. Samaan aikaan julkaistaan myös uuden sukupolven iPhone-mallit.