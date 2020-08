Nytkö se alkaa? Etukamera häviää puhelimista

Kiinalainen matkapuhelinvalmistaja eli Suomessa kukoistuskauttaan noin 10 vuotta sitten, mutta sittemmin sen jälkeen yhtiön näkyvyys ei ole ollut kovin häikäisevä. Yhtiö on kuitenkin yksi maailman suurimpia älypuhelinmerkkejä ja investoi voimakkaasti uusiin teknologioihin.Tuorein esimerkki yhtiön tulevaisuuteen kurkottavasta strategiasta on syyskuun ensimmäinen päivä esiteltävä Axon 20 5G -älypuhelin, joka tulee olemaan yksi markkinoiden ensimmäisiä puhelimia, jonka etupuolen kamera on piilotettu kokonaan näytön alle . Kamera siis ottaa kuvia puhelimen näytön läpi. ZTE:n mukaan kyseessä olisi maailman ensimmäinen massatuotettu puhelin, jossa on tällainen etukameraratkaisu.Puhelinmerkit ovat yksi toisensa jälkeen yrittäneet häivyttää etukameraa näkyvistä, sillä se on ollut käytännössä ainoa komponentti, joka on ollut koko etupuolen kattavan näytön esteenä. Ratkaisuksi ovat tulleet ylälaidasta lovetut näytöt tai puhkaistut näytöt, joissa on etukameraa varten pieni reikä. ZTE:n Axon 20:ssä tällaisia väliratkaisuja ei tarvita, kun kamera on näytön takana piilossa aina kun sitä ei tarvita.Huhujen mukaan Axon 20 5G:n etukamerassa olisi 32 megapikselin etukamera sekä 64 ja 8 megapikselin takakamerat. Näytöllä on kokoa 6,92 tuumaa (2460 x 1080 pikseliä), käyttömuistia on 12 gigatavua ja akulla on kokoa 4120 milliampeerituntia.