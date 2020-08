Instagram ilmoitti – Voit viestitellä myös Facebookin käyttäjille

Instagramin käyttäjät ympäri maailman ovat kertoneet saamistaan sovellusilmoituksista, joissa kerrotaan heillä olevan mahdollisuus käydä yksityisiä keskusteluita sovelluksen kautta myös Facebook Messengerin käyttäjien kanssa. Varsinainen toiminto ei vielä toimi kovin laajasti, joten kyseessä on pienelle käyttäjäkunnalle suunnattu testi.Facebook kertoi jo hyvän aikaa sitten aikeistaan yhdentää viestipalveluidensa toimintaa, mikä käytännössä tarkoittaisi Messengerin, Instagramin ja WhatsAppin yhteensopivuutta. Muutos on ottanut aikansa, mutta nyt ollaan ilmeisesti jo lähellä lanseerausta. Muutos näkyy myös ulospäin, sillä päivityksen käyttöönoton jälkeen Instagram Directin paperilennokkikuvake muuttuu Messengerin logoksi ja chat-näkymää on mahdollista säätää aiempaa värikkäämmäksi.Messengerin, Instagramin ja WhatsAppin yhdistämisen jälkeen Facebookin hallussa on yksi ehkä maailman kattavimmista sosiaalisen viestinnän verkostoista, jonka kanssa olisi hyvin vaikea kilpailla esimerkiksi tavoitettavuudessa.