Instagram ehdottelee nyt uusia julkaisuja fiidin lopussa

Facebook on päivittänyt viime vuosien aikana omistamaansa Instagramia erilaisilla ominaisuuksilla, joista kaikki eivät ole niinkään käyttäjien mieleen. Instagramin syötteeseen on nyt lisätty uusi ominaisuus, joka todennäköisesti herättää keskustelua puolesta ja vastaan.Alaspäin rullattavan fiidin lopussa saattaa nyt näkyä ehdotuksia uusista julkaisuista, kun olet saanut käytyä läpi jokaisen seuraamasi käyttäjän julkaisun. Uudet ehdotukset ovat käyttäjiltä, joita et vielä seuraa, mutta ovat hyvin samanlaisia kuin julkaisut käyttäjiltä, joita jo seuraat ja olet tykännyt. Lisäksi lopussa saattaa esiintyä mainoksia.Myös vanhempia julkaisuja pystyy katselemaan entiseen tapaan klikkaamalla kohtaa 'Näytä vanhemmat julkaisut'.Aiemmin ehdotuksia uusista julkaisuista on näkynyt Tutki-näkymässä, mutta nämä julkaisut eroavat hieman Instagram-syötteen ehdotuksista, sillä fiidissä ei näy IGTV:n tai Kelat-sisältöä.