Opas: Montako viestiä WhatsApp -keskustelussa on lähetetty

Avaa WhatsApp Näkymässä, jossa näkyvät kaikki WhatsAppin keskustelusi, napauta oikeasta yläkulmasta löytyvää kolmea pistettä Esiin aukeavasta valikosta, valitse kohta Asetukset



Nyt, asetusten näkymässä napauta kohtaa Datan ja tallennustilan käyttö



Nyt, napauta kohtaa Tallennustilan käyttö



Esiin aukeaa lista kaikista yhteystiedoistasi (ja ryhmistäsi), joissa on vähintään yksi viesti. Napauta haluamaasi yhteystietoa. Lopulta näet sinun ja yhteystietosi välillä lähetettyjen viestien määrän. Androidilla tämä näkyy eriteltynä, kohta johon kannattaa kiinnittää katseensa on Vain tekstiä sisältävät. iPhonella kokonaismäärä, kaikkineen, näkyy ylimpänä listassa.





näkymä iPhonella





näkymä Androidilla

Huomautuksia

Joidenkin tuttavien kanssa WhatsApp-viestejä tulee lähetettyä päivän aikana helposti kymmeniä, ellei jopa satoja. Ja kun aikaa kuluu, WhatsApp -viestejä saattaa kertyä viestihistoriaan lähes hengästyttävä määrä.Mutta tarkalleen ottaen montako? Tähän on näppärä kikka olemassa, jonka avullaAlla yksinkkertaiset ohjeet:Kuten otsikkoantaa ymmärtää, viestien määrä sisältää vain ne, joissa ei ole mukana kuvia, videoita tai muuta vastaavaa mediaa. Tähän lukuun pitää sitten lisätä muut listassa näkyvät kohdat, joiden lukumäärä näkyy kunkin kohdan alapuolellaHuomaathan myös, ettäeli siinä ovat mukana sekä itse lähettämäsi viestit, että kaveriltasi vastaanotetut viestit. WhatsApp ei tarjoa helppoa tapaa saada selville sitä, missä suhteessa viestien määrä on jakautunut - eli kumpi teistä on kirjoittanut viestiketjuun enemmän, kumpi vähemmän.Viestien määrä nollautuu myös, jos olen tyhjentänyt WhatsApp-keskustelun jossain välissä. Usein näin käy vahingossa tai tietämättömyyden vuoksi puhelinta vaihtaessa - kannattaa lukea oppaamme, joka neuvoo miten WhatsApp-viestit saa siirrettyä uuteen puhelimeen , jotta näin ei jatkossa kävisi.