Tuomari puuttuu Applen ja Epic Gamesin riitaan – Applen uhkaus on ylilyönti

Epic Gamesin ja Appen välisessä sanasodassa on saatu ensimmäisen kerran tuomarin näkemyksiä tilanteeseen. Tapausta käsitellään Pohjois-Kalifornian käräjäoikeudessa ja tuomarina toimiiRogers on ottanut kantaa kahteen seikkaan , vaikka hän ei olekaan antanut mitään lopullista päätöstä suuntaan tai toiseen. Ensinnäkin Rogersin mielestä Apple ei voi estää Epic Gamesiltä pääsyä kehitystyökluihin, minkä johdosta yhtiön-pelimoottoria käyttävien pelien toiminta voisi häiriintyä. Tuomarin mukaan tämä olisi selkeä ylilyönti tilanteeseen nähden.Sen sijaan Rogers ei näyttäisi lämpiävän Epic Gamesin ajatukselle, että Applen tulisi palautta Fortnite-peli App Storeen. Epic Gamesin mukaan pelin poisto sovelluskaupasta aiheuttaa sille korvaamatonta haittaa. Tuomari totesi kuitenkin, että Epic Games on omalla toiminnallaan aiheuttanut tilanteen ja voisi halutessaan palauttaa tilanteen, joten väite korvaamattomasta haitasta ei voi pitää paikkaansa.Varsinainen kysymys asiassa on se, että toimiiko Apple kilpailua rajoittavasti App Storen hallinnoinnissa. Tuomari Rogers huomautti, että Epic Games hallinnoi itsekin omaa pelikauppaa ja perii siellä 12 prosentin osuuden myynnistä. Apple perii 30 prosentin osuuden sovellusten myynnistä. Rogers kuitenkin kysyy, että miten Apple on tuohon prosenttilukemaan päätynyt ja miksei se voisi olla alhaisempi.