Lujatekoisen Cat S42 -puhelimen myynti on alkanut Suomessa - hinta 249 euroa

Cat-malliston uusimman puhelimen eli:n myynti on alkanut Suomessa. Puhelin on suunniteltu kestämään haastavia työtilanteita.Cat S42 on pölyn- ja liankestävä MIL-STD-810G- ja IP68-luokitusten mukaisesti. Puhelin kestää vettä 1,8 metriin asti 35 minuutin ajan. Puhelinta on testattu pudottamalla se toistuvasti 1,8 metrin korkeudesta teräspinnalle. Lisäksi se on läpäissyt tärinätestit sekä suolasumuolosuhteet ja kestää äärimmäisiäkin työskentelylämpötiloja.Etupuolella on 5,5 tuuman 18:9 -kuvasuhteen Super Bright -näyttö, joka toimii HD+ -resoluutiolla (1440 x 720). Lisäksi näyttöä voi käyttää märillä sormilla tai hansikkailla. Kuvia saa otettua 13 megapikselin takakameralla ja 5 megapikselin etukameralla.Lisäksi puhelin tarjoaa Mediatek Helio A20 MT 6761D -piirisarjan, 3 gigatavua keskusmuistia, 32 gigatavua muistikortilla laajennettavaa tallennustilaa, Bluetooth 5 -yhteyden, NFC:n, 3.5 mm:n kuulokeliitännän ja 4200 mAh akun.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 10, johon on luvassa Android 11 -päivityksenä. Puhelin tarjoaa myöskin Android Enterprise -tuen. Cat S42 saa 90 päivän turvallisuuskorjaukset 3 vuoden ajan."Cat Phonesin asiakkaat tarvitsevat puhelimen, johon he voivat luottaa ammatista tai olosuhteista riippumatta. Esimerkiksi pelastus- ja rakennusalalla kestävyys on koetuksella tai sairaaloissa hygienia etusijalla. Cat S42 on suunniteltu heille täysin luotettavaksi kumppaniksi toimimaan tilanteessa kuin tilanteessa", Cat-puhelimia valmistavan Bullitt Groupin VP-tuoteportfolion johtaja Peter Cunningham sanoo.Cat S42 -puhelimen suositushinta on 249 euroa . Suomessa puhelinta myyvät Gigantti, Veikon Kone, Elisa, DNA, Power ja Verkkokauppa.com.