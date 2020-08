DJI julkaisi OM 4 -gimbaalin uudenlaisella magneettisella kiinnityksellä

on julkaissut OM4 -gimbaalin, jonka avulla saa helposti otettua vakaata videota sekä kuvia älypuhelimella.DJI OM 4 -käsivakaimen suurin uudistus edeltäjään nähden on uudenlainen magneettinen pikakiinnitysjärjestelmä, joka tekee älypuhelimen kiinnittämisen ja tasapainottamisen entistä yksinkertaisemmaksi. Puhelimen reunoihin voi kiinnittää tyylikkään ja kevyen metallipidikkeen, jonka voi pitää paikallaan puhelimen käytön aikana. Toinen vaihtoehto poistaa pidikkeen tarpeen kokonaan ja hyödyntää puhelimen takaosaan tarralla kiinnitettävää nykyaikaista rengaspidikettä. Molemmat kiinnitystavat tarttuvat käsivakaimeen magneetilla vaivattomasti ja todella nopeasti.Lisäksi OM 4 on saanut sisälleen päivitetyt moottorit, jotka yhdessä elektronisen kuvanvakaimen ja kolmiakselisen gimbaalin avulla pitävät kuvan vakaana. Täydellä latauksella OM 4 tarjoaa jopa 15 tuntia käyttöaikaa. Lisäksi laitteen akusta voi tarvittaessa syöttää virtaa myös puhelimelle.Puhelimeen saa ladattua DJI Mimo -sovelluksen, josta löytyy uusia esiohjelmoituja kuvaustiloja. Käsivakaimen saa kätevästi seuraamaan kuvauskohdetta automaattisesti ja seurantaa voi säätää entistä tarkemmin omalla ohjaintikulla. Muita ammattimaisia kuvaustiloja ovat muun muassa elokuvamaiset zoomaustoiminnot taustasiirtymällä sekä hidastetut ja nopeutetut videotallennukset.DJI OM 4 on myynnissä välittömästi 159 euron suositushinnalla. Käsivakaimen mukana toimitetaan magneettinen metallipuristin, magneettinen rengaspidike, kolmijalka, rannehihna ja säilytyspussi.Lisätietoa laitteesta saa täältä