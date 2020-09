Lama ei iskenytkään iPhoneen – Apple teki jälleen jättimäiset tilaukset

Vaikka koronavirus onkin aiheuttanut häiriöitä maailmantalouteen, uskoo Apple siitä huolimatta uusien iPhone-mallien kysynnän olevan entisellä tasolla. Yhtiö on nimittäin tehnyt tilaukset 75 miljoonasta uudesta iPhonesta loppuvuodelle, uutisoi Bloomberg.Uusien iPhone-mallien tilausmäärät olivat viime vuonnakin suunnilleen samalla tasolla, joten Apple ei ainakaan odota puhelinmyyntiin kohdistuvan erityisen suurta lamaa. Tuleva syksy ja tautitilanteen kehittyminen lopulta ratkaisevat sen, että mihin ihmisillä on varaa ja kuinka hanakasti he liikkuvat kaupungilla.Koronaviruksen takia uudet iPhone-mallit joudutaan tuomaan markkinoille normaalia myöhempään. Tavallisesti Apple on esitellyt ja tuonut uuden sukupolven iPhonet kauppoihin syyskuun aikana, mutta tänä vuonna julkaisua joudutaan odottamaan lokakuulle.Applen odotetaan esittelevän kaikkiaan neljä uutta puhelinmallia. Yhdessä huippumallissa on 6,7 tuuman OLED-näyttö, kun kahdessa muussa on 6,1 tuuman kokoinen näyttö. Pienimmässä mallissa on 5,4 tuuman näyttö. Puhelinten muotoilu on uudistettu iPad Pro -tablettien suuntaan. Puhelimissa on myös 5G-tuki sekä ainakin yhdessä huippumallissa on LiDAR-kamera. Puhelimien prosessori on luonnollisesti myös päivittynyt A14:ään.Applen odotetaan esittelevän myös uudistetun Apple Watchin, uudet Apple-brändätyt over-ear-kuulokkeet sekä pienemmän HomePod-kaiuttimen.