Gmail uusi Android-sovellusta, lähettäjien lisääminen onnistuu tekstin seassa

Google on julkaissut päivityksen Gmailin Android-versiolle. Uuden version myötä sähköpostien kirjoittaja voi helposti lisätä vastaanottajia suoraan tekstikentästä, kertoo 9to5Google Vastaanottajien lisääminen onnistuu tietysti yläosasta, jonka useimmat tekevät heti ensimmäisenä viestiä aloittaessa. Tämän lisäksi viestinkirjoituksen yhteydessä vastaanottajan voi lisätä kirjoittamaalla viestikentässä "+"-merkki tai "@"-merkki jonka jälkeen vastaanottajan nimi.Sovellus ehdottaa automaattisesti kirjaimiin sopivia nimiä ja osoitteita, joista voi valita haluamansa. Tämä lisää henkilön vastaaottajaksi ja täydentää nimen viestikenttään. Erikoismerkin poistaminen nimen edestä poistaa henkilön vastaanottajalistasta.Ominaisuus on tuotu verkkosovelluksesta, jossa erityisesti näppäimistöä käyttävälle se on kätevä.Päivitys on lähtenyt jakeluun, mutta tässä vaiheessa ei ole vielä saavuttanut kaikkien Android-laitteita.Hiljattain Google lisäsi Gmail-sovelluksen alareunaan jaottelun sähköpostien ja Meet-videopuheluominaisuuden välille.