Apple lisää nopeimmat 5G-yhteydet vain kalleimpaan iPhoneen – Saatavuus hyvin rajattu

Kalleimmat puhelinmallit sisältävät aina kaikkein uusimmat ja hienoimmat toiminnot. Niin on tämänkin vuoden iPhone-mallistossa, sillä Fast Company -julkaisun tietojen mukaan vain kaikkein kalleimmassa Max-mallissa tulee olemaan tuki nopeille mmWave-tason 5G-yhteyksille.



Fast Companyn lähteen mukaan millimetriaalloilla toimivat 5G-yhteydet tarvitsevat tällä hetkellä kookkaat antennit ja paljon virtaa, minkä takia teknologia on mahdollista sisällyttää vain suurimpaan iPhoneen. Isossa puhelimessa on tilaa antenneille sekä tilaa isolle akulle.



Teknologian käyttöönotto on myös tällä hetkellä melko alhaisella tasolla, minkä takia sen sisällyttäminen puhelimiin on kallista, joten se on järkevää lisätä vain kaikkein kalleimpiin malleihin.



Millimetrin aallonpituuksilla toimivat 5G-yhteydet hyödyntävät taajuusaluetta 24–39 gigahertsiä. Tavanomainen 5G toimii alle kuuden gigahertsin alueella. Korkeiden taajuuksien takia mmWave-yhteydet eivät läpäise kovin hyvin fyysisiä esteitä, minkä vuoksi 5G-verkon rakentaminen isoille alueille sillä on hyvin kallista. MmWave-teknologia jääneekin pienten paikallisten verkkojen ratkaisuksi. Applekin tukee mmWave-teknologiaa aluksi vain Yhdysvalloissa, Japanissa ja Etelä-Koreassa.





Kaikissa iPhone 12 -sukupolven puhelimissa on 5G-tuki, mutta vain iPhone 12 Pro Maxissa on tuki mmWave 5G:lle.

