Suomi ykkönen! DNA:n verkossa siirrettiin maailman eniten mobiilidataa

DNA (Suomi), 33,1 gigatavua 3 (Itävalta), 29,8 gigatavua Zain (Kuwait), 27,7 gigatavua Elisa (Suomi), 26,2 gigatavua FarEasTone (Taiwan), 24,5 gigatavua LMT (Latvia), 24,2 gigatavua Taiwan Mobile (Taiwan), 23,4 gigatavua Nova (Islanti), 19,6 gigatavua Zain (Etelä-Afrikka), 19,4 gigatavua Chungwa (Taiwan), 18,6 gigatavua

-tutkimuslaitos on jälleen julkistanut mobiilidatan käyttömäärien vertailut eri maiden välillä. Ja Suomi jyrää tilastoissa varsin vakuuttavasti.Norjalaisennykyisin omistamaoli maailman ykkönen listauksessa, jälleen kerran. DNA:n asiakkaat käyttivät siis enemmän mobiilidataa henkeä kohti kuin minkään muun operaattorin asiakkaat, kaikki maat mukaanluettuna.Itse asiassa DNA:n luvut ovat varsin huikeita, sillä koko maailmassa oli tilaston mukaan ainoastaan 27 operaattoria keiden verkoissa dataa siirrettiin enemmän kuin 10 gigatavua kuukaudessa asiakasta kohti. DNA:lla tuo luku oli huikeat 33,1 gigatavua.Ja jotta tilastot kaunistuisivat, oli listauksen nelosena kotimainen26,2 gigatavulla sekä Suomensijalla 14, 13,9 gigatavulla asiakasta kohden.Suomen menestystä listauksessa selittää luonnollisesti se, että Suomessa kaikki suurimmat operaattorit myyvät rajattomia datapaketteja, joissa ainoastaan siirtonopeus on rajoitettu hintatason mukaan. Muualla maailmassa liittymissä on yleensä joko rajoitettu määrä kuukausidataa - tai sitten siirretystä datasta maksetaan erikseen, esim "per megatavu"-hinnoittelulla.Tefficientin Top 10 lista:Koronapandemia nykäisi käytetyn mobiilidatan käytön räjähdysmäiseen kasvuun ympäri maailmaa. Tefficientin mukaan globaali mobiilidatan käyttö nousi huikeat 40 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla, johon tilastot (PDF) viittaavat.