Android 11 julkaistiin: Tämä on uutta aiempaan verrattuna

julkaisi 8.9.2020 virallisesti-käyttöjärjestelmäversion, joka saapuu ladattavaksi ensi alkuun kouralliseen laitteita ja laajenee myöhemmin muis muihin puhelimiin, joiden valmistajat ovat Android 11 luvanneet laitteisiinsa tuoda.Päivitys ei tarjoa tällä kertaa valtaisaa muutosta käyttöjärjestelmän visuaaliseen toimintaan, vaan suurin osa muutoksista on tapahtunut ns. konepellin alla. Mutta löytyy toki myös niitä silmäänpistäviä uudistuksiakin.Tässä tärkeimmät:Nyt kaikki viestisovellukset, eli mm.sekä puhelimen oma tekstiviestisovellus, kaikki paketoituvat tavallaan yhdeksi ja samaksi asiaksi, sikäli kuin puhelimen ilmoitusaluetta katsoo.Aiemmin Androidissa on ollut vain "hiljaisia" ja "äänekkäitä" ilmoituksia, mutta nyt mukaan tulee kolmas tyyppi eli viesti-ilmoitukset. Viesti-ilmoitukset kaikki paketoidaan yhden ja saman hatun alle ilmoitusalueessa, eli viesteistä tulevat ilmoitukset eivät sekoitu enää muihin, kuten Facebookin tykkäyksistä tapahtuviin ilmoituksiin.Myös erilaiset sovellukset, joissa on sisäinen viestintämahdollisuus, kutenin pikaviestit, kuuluvat jatkossa tähän ryhmittelyynUudistuksen ideana on se, että viesteistä tulevat ilmoitukset nähdään Googlella tärkeämpinä kuin muut ilmoitustyypit, joten niiden ei haluta sekoittuvan muiden ilmoitusten sekaan.Ah, ne ärsyttävät kuvakkeet puhelimen yläreunassa. Usein ilmoitukset tulee pyyhkäistyä sivuun vain siksi, että ne ärsyttävät silmää. Mutta toisinaan jotain oleellista saattaa mennä myös hukkaan.Tämän korjaamiseksi Android 11 tuo mukanaan ilmoitushistorian, jonka kautta voi selailla puhelimeen saapuneita ilmoituksia, vaikka ne olisikin ohittanut aiemmin.Luonnollisesti historia auttaa myös havainnollistamaan sitä, jos jokin sovellus, kuten vaikkapa turhan kärkkäästi "piippejä" lähettävä peli, vastaakin puolesta kaikista saapuneista ilmoituksista. Tällöin kyseisen sovelluksen ilmoitukset on näppärä kytkeä kokonaan pois päältä.Näitä joko rakastaa tai vihaa. Mutta nyt ne tulevat. Eli Messengeristä tutut, näytöllä killuvat kasvoikonit saapuvat osaksi Androidia. Eli kaikkien sovellusten päällä leijuvat kasvot ihmisiltä, joilta on lukematta veistejä, tulevat osaksi käyttöjärjestelmää - ja ne tukevat kaikkia viestisovelluksia.Luonnollisesti ne saa myös kytkettyä pois päältä, mutta idea on se, että viestiminen helpottuu, eikä varsinaiseen viestisovellukseentarvitse siirtyä vaikkapa kesken pelin, vaan viesteihin voi vastata suoraan palleroa napauttamalla.Androidiin tulee nyt sisäänrakennettu mahdollisuus tallettaa videota siitä, mitä ruudulla tapahtuu. Tätä tarkoitusta varten Play-kaupasta löytyy jo nyt tuhansia sovelluksia, mutta niiden tarve käytännössä katoaa, kun ominaisuus siirtyy kiinteäksi osaksi Androidia itseään.Useat sovellukset vaativat näennäisesti turhiakin oikeuksia toimiakseen. Aiemmin sovellukselle on pitänyt antaa oikeudet jokaiseen sen pyytämään toimintoon pysyvästi. Android 10 myötä tuohon tuli muutos sen osalta, että oikeudet pystyi tietyissä tilanteissa antamaan sovellukselle vain sen ollessa varsinaisesti päällä.Android 11 myötä sovellukselle voi halutessaan antaa vain kertakäyttöisen luvan tiettyyn ominaisuuteen, kuten vaikkapa paikannukseen. Tuon antamisen jälkeen sovellus voi käyttää kyseistä ominaisuutta siihen asti, että se suljetaan - eikä enää sen jälkeen, ellei oikeutta anneta uudestaan.Tumma teema tuli rysähtäen Androidiin Android 10 myötä viime vuonna ja monet sovellukset sitä jo tukevatkin varsin mainiosti. Nyt tummalle teemalle saadaan myös ajastus, eli halutessaan tumman teeman voi kytkeä päälle vaikkapa vain yöajaksi - ja käyttää muun ajan vaaleaa käyttöjärjestelmän teemaa.Myös auringonlaskun ja -nousun mukaan ajastus on mahdollista.Lue myös: Näihin puhelimiin Android 11 saa ladattua ja näihin se on luvattu