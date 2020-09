Opas: Tarkista toimiiko Koronavilkku oikein - ongelmia Samsungin, Huawein, Honorin ja OnePlussan malleissa

Tarkista onko tietoja / dataa siirtynyt

on nyt asennettu lähes kahteen miljoonaan suomalaiseen puhelimeen, mutta sovelluksen toiminnassa vaikuttaa olevan myös jonkin verran ongelmia. Ongelmat liittyvät pääsääntöisesti laitevalmistajien Android-versioiden turhan aktiiviseen tapaan sulkea taustasovelluksia akkua säästääkseen.Koronavilkku käyttää BLE-yhteyttä toimiakseen ja toimii, vaikka sovellus itsessään ei olisi aktiivisesti käytössä. Mutta tiettyjen valmistajien omat Android-räätälöinnit saattavat muuttaa tilannetta. Malliesimerkki onja sen sisarbrändi, joiden käyttämä Android-räätälöinti on tunnettu erittäin aggressiivisesta virransäästöstä. Tämän vuoksi vaikkapa erilaiset kotinäytöllä pyorivät widgetit, kuten esimerkiksi HIGH.FI -uutissovelluksen uutiswidgetti saattavat "pysähtyä", eivätkä päivitä enää uusia tietoja.Onneksi tilanteen voi sekä tarkistaa että mahdollisesti myös korjata helpohkosti.Helpoin tapa tarkistaa Koronavilkun toimiminen taustalla on olla avaamatta sovellusta, mutta tarkistaa päivittäin sovelluksen siirtämän datan määrä Androidin asetusten kautta.Hieman Android-versiosta riippuen tämän pääsee tarkistamaan siirtymällä Androidin asetuksiin ja sieltä edelleen kohtaanTästä siirrytään edelleen kohtaanja valitaan lopuksi Koronavilkku listalta.Nyt kohtakertoo sovelluksen siirtämän datan määrän. Mikäli tämä kasvaa päivittäin, hyvin vähän, tarkoittaa se sitä, että Koronavilkku lähettää dataa palvelimelle kuten pitääkin - ja toimii.Jos taas luku ei kasva lainkaan pariin päivään, saattaa Koronavilkun taustaprosessi olla kytketty pois päältä.Tämä temppu ei toimi aivan kaikissa Androideissa, mutta on se varmin tapa tarkistaa sovelluksen toimivuus.Siirry Androidin asetuksiin ja asetusten yläreunassa löytyy tyypillisesti kohta, jossa voit etsiä laitteen asetuksia. Kirjoita nyt tähän kohtaanja jos hakutuloksissa tulee näkyviin kohta, napauta sitä.Nyt esiin aukeaa lista sovelluksista, joilla on oikeus tehdä altistumistarkistuksia. Napauta kohtaaNyt näet listan Koronavilkun tekemistä tarkistuksista palvelimelle päin. Jostain syystä luettelo ei ole aina aikajärjestyksessä, joten kannattaa selata sitä hieman.Jos lista on tyhjä tai siinä on useamman päivän katkos, on todennäköisesti ongelmana puhelimen turhan aktiivinen virransäästö.Jos toteat, että Koronavilkun toiminnassa on ongelmia, kyseessä on todennäköisimmin Androidin virransäästöön liittyvä ongelma. Voit korjata asian asetusten kautta.Ohjeet vaihtelevat hieman valmistajasta ja Android-versiosta riippuen, mutta esimerkkinä tässä käytämme Android 10 -käyttöjärjestelmää ja OnePlussan puhelinta.Tämän jälkeen järjestelmän ei pitäisi sammuttaa Koronavilkun taustapalvelua lainkaan, vaan se saa rauhassa pyöriä päällä, kuten pitääkin.