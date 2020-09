Nolo moka: Tulli luuli OnePlus-kuulokkeita Apple-väärennöksiksi

Hey, give those back! 🙃 -- OnePlus USA (@OnePlus_USA) September 14, 2020

Tullin tehtävät ovat monipuolisia, ja niistä on jopa tehty reality-sarjoja, joissa käy selväksi, että erityisesti huumausaineiden kanssa on oltava tarkkana ja tulli jos joku tuntee rikollisten keinot.Kaikkien tuotteiden suhteen kuitenkaan osaaminen ei ole aina aivan samaa tasoa, nimittäin Yhdysvaltain tulli CBP (Customs and Border Patrol) on ottanut rajalla kiinni väitettyjä väärennöksiä, jotka ovat osoittautuneet aidoiksi tuotteiksi, kertoo The Verge Mikä vielä nolompaa on kuvamateriaali julkaistu Twitterissä ja kyseessä ovat tunnetun älypuhelinvalmistajan OnePlussan kuulokkeet eivätkä väärennetyt Apple-kuulokkeet, kuten twiitissä kerrotaan.CBP:n mukaan he ovat takavarikoineet 2000 kappaletta AirPods-väärennöksiä, jotka saapuivat Hong Kongista. Heidän mukaansa näiden arvo olisi aitona noin 400 000 dollaria eli n. 335 000 euroa. Kuvista toki paljastuu mm. pakkaus OnePlus-logoineen.Erikoista on, että tulli on takavarikoinut tuotteet Apple-tuotteiden väärennöksinä, vaikka niitä ei missään pakkauksessa väitetä Apple-tuotteiksi.Huvittavat piirteet jatkuvat twiitin kommenteissa, jossa OnePlus USA -tili sanoo "Hei, antakaa ne takaisin!" hymiön kera.