Apple esitteli uuden edullisemman Apple Watch SE:n

Apple on tänään esitellyt uuden Apple Watch Series 6 -älykellon . Kyseessä on Applen älykellomalliston uusi lippulaivamalli, mutta yhtiö paljasti myös toisen älykellon.Apple Watch SE on täysin uusi malli, jonka on määrä tuoda joitain Apple Watch Series 6:n ominaisuuksia edullisempaan hintaluokkaan.SE-malli sisältää S5-piirin, joka tarkoittaa, että se on huomattavasti, Applen mukaan kaksi kertaa, Series 3 -malleja tehokkaampi. Siinä on useita Series 6:n ominaisuuksia, kuten uusia kellotauluja, uudet rannekkeet, vedenpitävyys ja tarjolla myös mobiilidatalla varustettu versio.Laite tukee myös unenlaadun mittausta, kaatumisvaroituksia, kompassia ja korkeusmittausta.Apple Watch SE saapuu markkinoille alkaen 279 dollarin hintaan, joka on sata dollaria uutta Apple Watch Series 6:tta edullisempi.Tämä edullisempi malli pyörittää samaa watchOS 7 -versiota kuin kalliimpi Series 6 -versio.