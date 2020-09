Applen suosituin iPad päivittyi: Tässä on kahdeksannen sukupolven iPad

Apple esitteli tänään uuden iPad-version. Yhtiön toimitusjohtajan mukaan tämä vuosi on tärkeä Applelle, ja kyseessä onkin kymmenes vuosi iPadille.Uusi kahdeksannen sukupolven iPad sisältää mm. A12 Bionic -piirin, joka on Applen mukaan valtaisasti nopeampi kuin kilpailijoiden mobiilit laitteet. Apple väittää sen olevan kaksi kertaa suosituinta Windows-läppäriä tehokkaampi, 3x suosituinta Android-laitettaa nopeampi ja peräti 6 kertaa suosituintta Chromebook-laitetta tehokkaampi.Muuten tekniikkaan kuuluu 10,2" Retina-näyttö, HD-tason FaceTime-kamera, 8 megapikselin takakamera, 10 tunnin akkukesto, USB-C-laturi sekä tuki Smart Keyboard -näppäimistölle ja Apple Pencil -kynälle.Uusi laite sisältää luonnollisesti uuden iPadOS 14 -version, joka tuo juurikin mm. paremman Apple Pencil -tuen. Erityisesti käsinkirjoituksen tunnistus on tuotu uudelle tasolle ja käyttöjärjestelmään on tuotu muistiinpanoja parantavia ominaisuuksia.Näihin kuuluvat mm. Scribble, käsinkirjoituksen leikkaaminen ja liittäminen, välilyöntien lisääminen ja muut kynällä toimivat tekstinmuokkausominaisuudet.Kahdeksannen sukupolven Apple iPad saapuu myyntiin tänä perjantaina ja hintaa on 329 dollaria.