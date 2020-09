Applen uutuudet esitellään tänään – Tätä on luvassa

Applelta odotetaan ainakin kahta asiaa joka vuosi: kesäkuun WWDC-tapahtumaa ja syyskuun iPhone-julkistusta. Tänä vuonna iPhonea tuskin julkistetaan tässä kuussa, mutta jotain uutta sen sijaan on luvassa.Apple aikoo järjestää tänään virtuaalisen lehdistötilaisuuden, jossa se esittelee muutamia uusia tuotteita. Bloombergin lähteiden mukaan agendalta löytyisi esimerkiksi uuden sukupolven Apple Watch ja päivitetty iPad Air. Odotuksissa on myös täysin uuden kategorian tuote: AirTag.Kuudennen sukupolven Apple Watch sisältää nopeamman suorittimen sekä mahdollisuuden mitata veren happipitoisuutta. SpO2-mittari auttaa hengitystiesairauksia kärsiviä sairauden etenemisen seurannassa, mutta siitä on iloa myös vaikkapa urheilijoille.iPad Air -päivityksessä tuotekategorian odotetaan ottavan mallia iPad Pro -tableteista, joskin tekniset speksit ovat asteen pari vaatimattomampia. Airiin on tulossa esimerkiksi koko etupuolen kattava näyttö.Myöhemmin tänä vuonna Apple julkistanee vielä neljä uutta iPhone-mallia, omalla prosessorilla varustetun Macin, päivitetyn HomePodin sekä over-ear-tyyppiset kuulokkeet.Applen lehdistötilaisuus alkaa kello 20.00 Suomen aikaa. Voit seurata tapahtumaa alla olevan upotteen kautta.