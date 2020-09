WhatsAppin käyttöäsi voidaan kytätä - vaikka piilottaisit statuksesi

viimeksi ollut paikalla

Yksi asioista, joitakäyttävät käyttäjät eivät tunnu tietävän on se, että heidän käytöstään voidaan tarkkailla kenen tahansa toimesta. Ja tämän perusteella voidaan luoda erittäin tarkkoja profiileja siitä, miten mm. nukut, kenen kanssa keskustelet, jne.Pelottavinta tässä on se, että käyttöäsi seuraavan ihmisen ei tarvitse olla yhteystiedoissasi. Ja se, että asialle ei voi tehdä yhtään mitään.Käytännössä ongelma tiivistyy siihen, että WhatsApp näyttääsen, kun olet paikalla. Luonnollisesti WhatsAppin asetuksista saa piilotettua tiedon siitä, milloin olet, mutta ei sitä, kun olet paikalla. Ja tieto siitä, onko käyttäjä juuri sillä hetkellä paikalla, näkyy kaikille - myös heille, ketkä eivät ole käyttäjän yhteystiedoissa. Eli pelkän puhelinnumeron tietäminen riittää.Ja tähän perustuu seuranta ja sitä käyttävät työkalut. Googlen Play-kaupasta löytyy useita sovelluksia, jotka monitoroivat jatkuvasti valittua puhelinnumeroa, esim. minuutin välein ja kirjaavat ylös sen, milloin käyttäjä on ollut paikalla. Tällaista julkisesti saatavilla olevaa tietoa keräämällä voidaan helposti vaikkapa parin viikon jälkeen päätellä aktiivisen WhatsApp-käyttäjän unirytmi ja työrytmi.Mutta kun tätä tietoa yhdistetään toiseen käyttäjään, vaikkapa siten, että tarkkailija epäilee puolisonsaviestittelevän salaa toisen ihmisenkanssa. Seuraamalla molempien tilien aktiivisuuden ajankohtia, voidaan saada helposti ainakin osviittaa siitä, että käyttäjät todellakin keskustelevat keskenään - usein viestien vaihtuessa tiheästi ovat molemmat käyttäjät yhtä aikaa paikalla WhatsAppissa. Aiheesta uutisoi mm. Business Insider Käytännössä tilanteelle ei voi tehdä yhtään mitään: WhatsAppissa ei ole mahdollista piilottaa paikallaan oloaan täysin. Ainoa keino estää urkinta on luoda tavallaan liikaa dataa, eli pitää WhatsAppia auki jatkuvasti vaikkapa selaimessa