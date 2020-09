WhatsAppiin muutos: Kuvat ja videot tuhoutuvat jatkossa itsestään

on tulossatuttu ominaisuus, joka tuhoaa vastaanotetut kuvat ja videot lähettäjän haluaman ajan jälkeen.Ominaisuus ei muuttaisi olemassa olevaa, pysyvää kuvien jakoa mihinkään, mutta kysyisi kuvaa lähetettäessä, haluaako lähettäjä, että kuva katoaa katsomisen jälkeen. Ainakaan toistaiseksi ominaisuuteen ei ole tulossa ajastusmahdollisuutta, vaan kuva katoaa sen katselun jälkeen, kun keskustelusta poistuu.Ominaisuus on bongattu jo WhatsAppin betaversion syövereistä, joka tarkoittanee sitä, että ominaisuus ilmestyy myös kaiken kansan käyttämään WhatsAppiin ajan myötä, mikäli se saadaan toimimaan toivotulla tavalla. Ominaisuuden havaitsi WABetaInfo -sivusto, joka seuraa WhatsAppin kehittymistä.Luonnollisestikin kuvien katoamiseen pysyvästi ei voi sinänsä luottaa, sillä kuvista voidaan napata ruutukaappaus, vaikka ne olisikin säädetty itsestään tuhoutuviksi.WhatsAppiin on tulossa myös kauan odotettu tuki käyttää WhatsAppia useammalla laitteella yhtä aikaa , mutta tämänkin ominaisuuden saapuminen WhatsAppin pääversioon kestänee oman aikansa.