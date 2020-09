OnePlus julkaisi uuden Android 11 -esiversion OnePlus 8 -sarjan puhelimille

OnePlus on aiemmin tässä kuussa aloittanut avoimen beetan OxygenOS 11 -käyttöjärjestelmäversiolle. Käytännössä tämä tarkoittaa siis, että Android 11 -päivityksen sisältävä uusi käyttöjärjestelmä on saatavilla esiversiona kaikille OnePlus 8 ja 8 Pro -puhelimille.Nyt yhtiö on julkaissut järjestyksessään toisen version tästä esiversiosta, joka on saatavilla kaikkien halukkaiden OnePlus 8 -laitteille. Päivitys sisältää läjän bugikorjauksia, parannuksia ja jopa uusia ominaisuuksia.Muutoslokin mukaan uusista ominaisuuksista mainitaan Canvas-ominaisuus, joka käyttää hyväkseen aina päällä olevaa näyttöä. Se luo taustakuvasta automaattisesti rautalankamallin, joka näytetään ilman puhelimen herättämistä.Canvas-ominaiuuden saa päälle puhelimen asetuksien taustakuvaosioista.Korjauksia on tehty niin yleiseen vakauteen kuin yksityiskohtaisesti mm. Google Assistantin herättämiseen, widgettien toimintaan ja kelloon.Lisäksi 5G:n toimintaa on optimoitu.OxygenOS 11 uudistuksista ja avoimesta beetasta löytyy tietoa täältä