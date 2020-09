Sovellusvinkki: Kaikki muistot yhdessä paikassa (Facebook, Instagram, Google Kuvat, jne)

Facebook

osaa kertoa muistoista, jota päivitit palveluun tänä päivänä vuosi sitten. Tai kaksi vuotta sitten. Tai 10 vuotta sitten. Samoin tekee Instagram. Ja Google Kuvat.Mutta eikö olisikin näppärää, jos kaikki muistot saisi paketoitua yhteen paikkaan?Juuri tähän tarjoaa ratkaisun, pieni ja ilmainen mobiilisovellus, joka osaa kaivaa tänä päivänä otetut kuvat ja sosiaaliseen mediaan jaetut päivitykset esiin, yhteen näkymään.Timehop osaa lisäksi myös kaivaa puhelimessasi olevat kuvat, vaikkeivät ne olisikaan Google Kuvissa. Samoin se hakee muistot myös Twitteristä, joka ei itsessään kyseistä toimintoa tue.Suosittelemme kokeilemaan, sovellus on kehuttu ja kauan kehitetty, eikä se pyydä sosiaaliseen mediaan mitään julkaisulupia, eli se ei puolestasi julkaise yhtään mitään Facebookin tai Instagramin profiiliisi. Sovellus on mainosrahotteinen, mutta ainakin omissa testeissämme mainoksia oli varsin maltillisesti. Valitettavasti Timehop ei ole saatavilla suomeksi, mutta käyttö on erittäin selkeää, joten englanti ei tarvitse pahemmin taipua, jotta sen kanssa pärjää.Timehop tukee muistojen hakemista seuraavista palveluista:Luonnollisesti käyttäjä voi itse valita sen, mistä kaikista palveluista muistoja haetaan ja millä tunnuksilla. Myös useampien tunnusten yhdistäminen onnistuu, jos käytät vaikkapa paria eri Instagram-tiliä.Timehop löytyy sekä iPhonelle että Androidille, alla latauslinkit: