Googlelta rohkea päivitys – Sovellusten on pakko käyttää Googlen laskutusta

Sillä välin kunja useat sovelluskehittäjät tappelevatliiketoiminnan laillisuudesta, onpäivittänyt oman sovelluskauppansa käyttöehtoja ja selventänyt muutamia kohtia . Google esimerkiksi painottaa, että sovellusten on pakko käyttäälaskutustoimintoa, mikäli sovellus on maksullinen tai sen kautta myydään jotakin.Koska sovelluskauppojen vaatimukset ovat nyt tulenarkoja puheenaiheita, painottaa Google blogikirjoituksessaan, että mikään ei ole käytännössä muuttunut. Käyttöehtojen tekstiä on vain muutettu niin, että se ilmaisee paremmin jo aiemmassa tekstissä tarkoitettua sanomaa: sovelluksen on käytettävä Google Playn laskutusta, mikäli sovellusta halutaan tarjota Google Playn kautta. Google perii Playn laskutusta käyttäviltä sovelluksilta 30 prosentin komission maksujen välittämisestä.Google antaa vuoden aikaa niille kehittäjille, joiden sovellukset eivät täytä tätä ehtoa. Google Playn sovelluksista vain kolme prosenttia on alisteisia tälle ehdolle ja näistäkin jo 97 prosenttia täyttää vaatimuksen.Epic, Spotify ja Netflix ovat vastustaneet sovelluskauppojen laskutusjärjestelmiä, koska ne perivät niin suuren komission välitetystä maksusta. Tänä syksynä suurin viha on kohdistunut kuitenkin Applen App Storeen ja Google on selvinnyt melko kuivin jaloin. Suurin syy lienee se, että Google mahdollistaa ulkopuolisten sovelluskauppojen käytön Android-puhelimissa, joten kuluttajia ei ole lukittu Google Playhin.