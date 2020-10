Xiaomi julkaisi Mi 10T -sarjan puhelimet sekä 99 euron Mi Watch -älykellon

Mi 10T Lite

Mi Watch

Kiinalainen elektroniikkajätti Xiaomi on julkistanut-sarjaan kolme uutta puhelinta, jotka tarjoavat monia huippuominaisuuksia edullisempaan hintaan. Lisäksi Xiaomilta nähdään edullinen älykello, joka tarjoaa muun muassa 16 päivän akunkeston.Sarjan kärkimallijatarjoavat kumpikin kolmen kameran järjestelmän takana. Molemmissa on 13 megapikselin ultralaajakulmakamera (123° FOV, f/2.4) sekä 5 megapikselin makrokamera (f/2.4, AF 2-10cm). Pääkameran osalta Mi 10T Pro tarjoaa 108 megapikselin kameran (OIS, 82° FOV, f/1.69, 7P lens), kun taas Mi 10T:stä löytyy 64 megapikselin pääkamera (79.8° FOV, f/1.89, 6P lens). Edessä on puolestaan 20 megapikselin etukamera (f/2.2).Kumpikin tarjoaa useita erilaisia kuvaustiloja, joilla saa kuvattua esimerkiksi tähtiväyliä. Lisäksi videon osalta voi kuvata esimerkiksi samanaikaisesti etukameralla sekä takakameralla.Näytön osalta kaksikko tarjoaa identtistä kuvaa. Molemmissa on erittäin sulava 144 hertsin virkistystaajuus, joka osaa akun säästämiseksi mukautua toistettavaan sisältöön. LCD -näyttö on kooltaan 6.67 tuumaa ja se toimii Full HD+ (2400 x 1080) resoluutiolla sekä 20:9 -kuvasuhteella. Kirkkaus yltää parhaimmillaan 650 nitiin.Iso näyttö sekä takakansi ovat saaneet päällysteeksi Corning Gorilla Glass 5 -lasin, kun taas runko on alumiinia. Mitoiltaan puhelimet ovat 165.1 mm x 76.4 mm x 9.33 mm ja painoa löytyy 218 grammaa.Suorituskyvystä on vastaamassa tehokas Snapdragon 865 -alusta, jonka myötä puhelimessa toimivat 5G-yhteydet. LPDDR5-muistia on saatavilla 6/8 gigatavua ja nopeaa UFS 3.1 -tallennustilaa puolestaan löytyy 128/256 gigatavua. Laitteen sisälle on saatu mahtumaan 5000 mAh akku, joka tukee 33 watin latausta.Mi 10T Pro ja Mi 10T saapuvat Suomeen lokakuun aikana. Euroopassa Mi 10T Pron lähtöhinta on 599 euroa ja Mi 10T:n satasen vähemmän.Kolmas Mi 10T -sarjan puhelimista on edullinen 5G-puhelin. Tämä uutuus tarjoaa saman 64 megapikselin pääkameran (79.8° FOV f/1.89, 6P lens) kuin Mi 10T, jonka lisäksi puhelimessa on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (120° FOV, f/2.2), 2 megapikselin makrokamera (f/2.4 FF 4 cm) sekä 2 megapikselin syvyyskamera (f/2.4). Edessä on puolestaan 16 megapikselin kamera (f/2.45).Eteen on saatu myöskin 6.67-tuumainen Full HD+ LCD -näyttö, joka tässä puhelimessa toimii 120 hertsin virkistystaajuudella. Puhelin on päällystetty edestä ja takaa Corning Gorilla Glass 5 -lasilla, mutta runko on muovia.Puhelimen mitat ovat 165.38 mm x 76.8 mm x 9.0 mm ja painoa löytyy 214,5 grammaa.Suorituskyvystä on vastaamassa uusi Snapdragon 750G -alusta, jonka parina on 6 gigatavua käyttömuistia ja sisäistä tallennustilaa on 64/128 gigatavua. Sisällä on myöskin 4820 mAh akku, joka tukee 33 watin latausta.Mi 10T Liten hinnat alkavat vain 279 eurosta, mutta Suomen saatavuudesta ei ole vielä tarkkaa tietoa.Puhelimien lisäksi Xiaomilta nähdään ensimmäinen älykello kansainvälisillä markkinoilla.tarjoaa 99 euron suositushinnalla mielenkiintoisen määrän ominaisuuksia.Kellossa on 1,39-tuumainen AMOLED -näyttö ja erillinen painike, jolla pääsee käsiksi 117 erilaiseen urheilutilaan. Kellossa on myös 6 erilaista sensoria ja sisäänrakennettu GPS. Kello painaa vain 32 grammaa ja sen rakenne on vedenkestävä. Akunkeston luvataan yltävän jopa 16 päivään ja sen saa täyteen kahdessa tunnissa.Kellossa on myös yli 100 kellotaulua ja se toimii esimerkiksi puhelimen kameran kaukosulkimena.