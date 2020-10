Kandao QooCam Fun -kamera myyntiin 159 euron hinnalla - liitetään puhelimen USB-C -porttiin, 360 asteen kuvaus

Boston Distribution tuo myyntiin kevyen ja ominaisuuksiltaan monipuolisen 360 asteen-puhelinkameran, joka sopii korkeatasoisen video- ja valokuvauksen ohella myös videostriimeihin.QooCam Fun liitetään Android-puhelimen USB-C -porttiin. 67 gramman painoinen laite kuitenkin sisältää oman akun, josta riittää aikaa 80 minuutin kuvaamiseen.Kamera sisältää kaksi 200 asteen linssiä, joilla onnistuu valo- ja videokuvaus laajakuvalla tai 360 asteen näkökentällä. Tarjolla on myös useita erilaisia asetuksia eri kuvasuhteista erilaisiin värisuotimiin ja laajakuvatoimintoihin. Lisäksi kuvaamisessa auttaa tekoäly, joka osaa säätää kuvien väritasapainoa ja muokata kasvojen piirteitä luonnollisesti. Kamerassa on myös automaattinen kuvanvakaus, jonka ansiosta liikkuva kuva pysyy tasaisena esimerkiksi kävellessä tai juostessa.Kamerassa on myös kaksi mikrofonia äänen tallentamiseen.Kandao QooCam Fun -kameralla on helppo kuvata videostriimejä ja jakaa ne haluamalleen alustalle. Esimerkiksi Facebook, YouTube ja Twitter ovat suoraan tuettuja striimausalustoja. Myös kuvien ja videoiden jako eri sovelluksiin ja sosiaalisen median alustoihin on tehty erittäin helpoksi. Kameralla voidaan kuvata myös 360 asteen videoita, jotka ovat yhteensopivia virtuaalitodellisuuslasien kanssa.Kandao QooCam Fun -kamera on saatavana 159 euron suositushintaan. Lisätietoa tuotteesta saa täältä